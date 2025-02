Dar o exemplo

Não há dia, desde que lidera o município de Arruda dos Vinhos, que Carlos Alves (PS) não esteja no terreno a acompanhar obras que são urgentes realizar no concelho.

Não há dia, desde que lidera o município de Arruda dos Vinhos, que Carlos Alves (PS) não esteja no terreno a acompanhar obras que são urgentes realizar no concelho. Há até quem brinque dizendo que Carlos Alves está em todo o lado, numa invulgar demonstração de dinamismo municipal. É certo que o autarca é um homem que gosta mais de andar no terreno do que estar nos gabinetes da câmara. O Cavaleiro Andante elogia a atitude e só espera agora, ansiosamente, ver o dia em que realmente coloca as mãos no cimento!.