O presidente da Junta de Freguesia de Vialonga, João Tremoço (PS), sempre que vai à aldeia da Granja algo especial acontece. Seja no início do mandato, em 2022, quando fez uma aparição surpresa madrugada dentro no festival de música Vialonga Fest, seja agora, já perto do final do mandato, quando encontrou mais de vinte moradores à sua espera numa reunião descentralizada de junta a manifestar as suas preocupações com a instalação de uma exploração pecuária às portas da aldeia. João Tremoço é mesmo um homem de azar, pois logo havia de lhe calhar este berbicacho em ano de autárquicas. Pelo sim pelo não, Tremoço colocou-se do lado do povo, como qualquer autarca que se preze. Até porque toda a gente sabe que o povo é quem mais ordena, e ainda para mais em ano de eleições...