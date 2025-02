O vereador do PSD na Câmara de Alenquer, Nuno Miguel Henriques (à esquerda), disse na última reunião do executivo municipal que é o vereador mais barato do município porque não tem telemóvel nem gabinete.

O vereador do PSD na Câmara de Alenquer, Nuno Miguel Henriques (à esquerda), disse na última reunião do executivo municipal que é o vereador mais barato do município porque não tem telemóvel nem gabinete. O presidente da autarquia, Pedro Folgado (PS), sorriu e afirmou precisamente o contrário. “Temos dois vereadores da oposição e se formos olhar para as contas de um e de outro o vereador da CDU é mais barato. Como o senhor sabe, coloca as suas deslocações que vem da Covilhã para aqui, coloca ajudas de custo e neste momento as suas despesas com deslocações já vão em mais de 40 mil euros (…) Só acho estranho que em Alenquer ou nas redondezas não tenha havido alguém do PSD que tivesse assumido o cargo e que tenha de vir alguém da Covilhã (…) Foi o senhor que começou com a conversa não fui eu”, rematou o edil. É caso para dizer Nuno Miguel Henriques se pôs a jeito e saiu-lhe o tiro pela culatra.