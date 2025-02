João Moura tira o tapete a Rui Martinho na Chamusca

João Moura continua a mandar na distrital do PSD a confiar na aposta que o partido faz na Chamusca para as próximas autárquicas. Rui Martinho, que tem um passado vencedor como autarca da junta, prepara a candidatura à câmara mas o PSD fingiu que não sabia e tudo indica que temos aqui mais uma candidatura independente. O gajo de Benavente, que foi para o lugar de João Moura, não tem tomates para assumir a liderança e não lhe restou outra alternativa que enfiar a cabeça na areia e desperdiçar uma vitória no único concelho da Lezíria do Tejo onde o PSD podia ganhar uma nova câmara, a confiar no mau trabalho que Paulo Queimado vai deixar como herança.

E assim se vê a força dos laranjinhas, e do figurão do João Moura, que continua a mandar no PSD com a cumplicidade de todos os camaradas, aparentemente rendidos aos convites para as festas pelo São Martinho, na Golegã, que João Moura tem vindo a organizar nos últimos anos.