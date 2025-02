Madelino deixa tanta marca por onde passa que não se percebe porque é que ainda não é património

Francisco Madelino, o socialista que ao longo dos anos tem ajudado o PS a enfiá-lo em cargos onde demonstra todo o seu potencial contra a simpatia, deixou marcas tão profundas no Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) que ainda hoje é lembrado. Pelo que diz o actual presidente do instituto, o nome de Francisco Madelino, que já saiu da presidência do organismo há 13 anos, ainda é o título de um filme de terror que perdura na memória de muitos funcionários. Depois de ter andado por outras bandas, como na Fundação Inatel, onde não deixou saudades, é agora candidato à Câmara de Salvaterra de Magos, para continuar a sua obra visionária que afastou autarcas do seu partido, como o presidente e a vice-presidente. Com tamanhas façanhas, Madelino pode vir a ser o segundo património da Glória do Ribatejo, freguesia de onde é natural. Aliás, não se percebe a ousadia de terem incluído primeiro os bordados típicos da localidade no Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial.