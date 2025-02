Nem tudo são rosas...

Na apresentação da última campanha gastronómica “Março Mês do Sável”, em Alhandra, vários presidentes de junta socialistas juntaram-se ao presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira, quando este discursava para os convidados. Apesar do momento ser de festa, o Cavaleiro Andante não deixou de notar algumas caras mais cerradas, sobretudo dos autarcas das freguesias a sul da sede de concelho. Talvez seja pelo excesso de trabalho e de problemas que têm em mãos, com as competências que a câmara lhes delegou....