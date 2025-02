A malta do croquete de Santarém

Desengane-se quem pensa que os famosos canapés e beberetes só existem nos estádios dos grandes clubes do país. Na zona VIP do Campo Chã das Padeiras, que bem precisa de umas melhorias, a comitiva com algumas personalidades do concelho juntou-se para confraternizar no intervalo do jogo da União de Santarém. Sim, é verdade, confraternizar. Quando estão a fazer política disparam para todo o lado, mas quando toca a comer e a beber não há espaço para rivalidades.