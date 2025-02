Em Salvaterra de Magos está tudo dividido, mas cada um tenta arrumar a sua casa

O Partido Socialista é líder nas presidências de câmara da Lezíria do Tejo e, mesmo zangados, os autarcas não desmobilizam. Em Salvaterra de Magos, Francisco Madelino desfez o estado de graça dentro do partido que governa a câmara e quer ser o próximo presidente. O problema dele é que ninguém o grama; todos o acham prepotente, figurão e troca-tintas. Por isso o partido dividiu-se e a actual vice-presidente já anunciou que vai protagonizar uma candidatura independente. Francisco Madelino tem ainda o tempo de uma gestação para recuperar as boas graças do eleitorado e não perder a votação para a equipa de Helena Neves que, aparentemente, tem quase todo o partido consigo. O Cavaleiro Andante conhece muitas tardes de glória na praça de toiros de Salvaterra de Magos e como bom ribatejano não quer perder uma boa faena. Para já, Francisco Madelino está por baixo: um desempregado da política está sempre em desvantagem na luta directa com quem não precisa da política para viver, e gosta de trabalhar pelo dever de cidadania.