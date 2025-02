A canção é uma arma

Nas últimas semanas os vereadores da Câmara de Vila Franca de Xira parecem andar adormecidos sobre os problemas que se têm vivido no hospital da cidade.

Nas últimas semanas os vereadores da Câmara de Vila Franca de Xira parecem andar adormecidos sobre os problemas que se têm vivido no hospital da cidade. Valeu na última reunião de câmara o vereador da CDU, Nuno Libório, que não teve papas na língua e alertou para a degradação dos cuidados de saúde no concelho durante a gestão de Carlos Andrade Costa à frente da Unidade Local de Saúde Estuário do Tejo. Há quem acuse os comunistas de tocarem sempre a mesma cassete, mas o Cavaleiro Andante saúda que desta vez a música tenha sido outra!.