Prognósticos só no fim do jogo

O aceso despique entre os candidatos do PSD e do PS à Câmara de Santarém continua ao rubro e na última semana conheceu novos desenvolvimentos. Na sexta-feira, o candidato socialista, Pedro Ribeiro, que é ainda presidente da Câmara de Almeirim, esteve no Ministério da Administração Interna a tratar de coisas para o seu concelho e um dia depois publicou uma mensagem sobre o mau estado das instalações da PSP em Santarém. Na segunda-feira seguinte, foi a vez do candidato do PSD e actual presidente da Câmara de Santarém, João Leite, reunir com o secretário de Estado da Administração Interna para exigir mais polícias para a cidade, entre outras questões ligadas à segurança. Uma autêntica marcação homem a homem que se tem estendido a outras áreas e que vai rendendo boas audiências nas redes sociais. Na capital de distrito, o campeonato das autárquicas promete ser renhido até ao fim, com golos de belo efeito, marcações cerradas e entradas ríspidas, remates à trave e, de vez em quando, alguns autogolos. Porque os jogadores, embora sejam profissionais experientes, não são deuses e também cometem as suas aselhices que não lembram ao Diabo...