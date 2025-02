Um homem de 27 anos tentou roubar um carro eléctrico de marca Tesla em Castanheira do Ribatejo mas deu-se mal, tendo sido apanhado pela GNR quando ainda estava dentro do carro a tentar metê-lo a trabalhar. O caso aconteceu numa altura em que o fundador da Tesla, Elon Musk, anda nas bocas do mundo por ser o braço direito do presidente dos EUA Donald Trump e quando muita gente famosa (e não só) apela ao boicote a essa marca de automóveis. Por cá, os amigos do alheio não parecem ter grandes pruridos quando se trata de meter a mão no que é dos outros e o único remorso que o meliante deve ter sentido é o de ter sido apanhado com a boca na botija....