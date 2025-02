Em Ferreira do Zêzere faz-se tudo devagarinho

Mais de sete meses depois da inauguração do albergue para peregrinos de Santiago de Compostela em Ferreira do Zêzere, eis que o equipamento abriu portas pela primeira vez.

Mais de sete meses depois da inauguração do albergue para peregrinos de Santiago de Compostela em Ferreira do Zêzere, eis que o equipamento abriu portas pela primeira vez. Depois de uma sessão de inauguração com pompa e circunstância, e a presença de várias personalidades, o equipamento manteve-se fechado, situação que motivou protestos da oposição no executivo. O presidente da autarquia veio dizer que não lhe podem ser imputadas responsabilidades porque nunca publicitou o albergue como aberto. Uma desculpa esfarrapada para um jovem autarca que, em vez de mostrar trabalho, tem de andar a justificar-se pelo trabalho que não faz.