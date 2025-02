Uma atitude de fazer inveja à deselegância…

O presidente da Câmara de Almeirim andou a fazer alarido da presença de antigos funcionários do IVV de Almeirim na inauguração da transformação do espaço num multiusos.

O presidente da Câmara de Almeirim andou a fazer alarido da presença de antigos funcionários do IVV de Almeirim na inauguração da transformação do espaço num multiusos. Pedro Ribeiro chegou mesmo a lançar um apelo nas redes sociais para que esses trabalhadores aparecessem e apareceram alguns. Mas quando se esperava que os mesmos fossem chamados à cerimónia para lhes ser entregue um reconhecimento, eis que foram chamados à parte, no final da cerimónia quando já tinha saído o ministro da Coesão Territorial, afastados das individualidades, para receberem um placa de reconhecimento por terem ajudado a dignificar o espaço que naquele dia 21 de Fevereiro foi colocado ao dispor da população. Se isto não é deselegância, é o quê??? .