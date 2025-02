Câmara da Chamusca é gerida com os pés

Ouvir o presidente da Câmara da Chamusca dizer que o encarregado-geral da autarquia está a cumprir funções no devido local, depois de há sete anos o ter empurrado para as instalações do campo de futebol da terra, é passar um atestado de incompetência aos munícipes e, pior do que isso, é mostrar, ao fim de quase uma dúzia de anos de presidência, que nunca esteve apto para a importância do cargo que desempenha. Foi isso que Paulo Queimado fez na última sessão camarária, ao responder a uma questão da vereadora da oposição com arrogância e despreocupação perante um assunto que coloca em causa a gestão da autarquia, sobretudo dos dinheiros públicos. Foi mais um prego no caixão na gestão de Queimado e da sua vice e companheira Cláudia Moreira, e um bom exemplo do porquê do PS e dos militantes da concelhia terem tirado o tapete à candidatura da vice às eleições autárquicas.