O vereador do PS na Câmara do Cartaxo, Fernando Amorim, aparenta estar cansado da vida política e utiliza o humor para tornar tudo mais leve. O que, aliás, se compreende tendo em conta as trapalhadas que se vão descobrindo da gestão socialista, como os trabalhos complementares na Rua da República que o actual executivo vai ter de pagar, no valor de cerca de 88 mil euros. Na última reunião de câmara, Fernando Amorim questionou se havia alguma medida pensada para incentivar os proprietários de casas devolutas a inseri-las no mercado. Mas, não fosse ser de alvo algum mal-entendido, logo de seguida fez questão de ressalvar, com um cheirinho a ironia, que não tem nenhuma empresa imobiliária. Ao contrário de outros políticos, que agora estão na berra por causa da sua apetência para os negócios de casas e casinhas...