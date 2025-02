A Câmara de Santarém, através do Centro de Recolha Oficial de Animais, disponibilizou uma série de abrigos para gatos de rua na cidade.

Há gatos com muita sorte!

A Câmara de Santarém, através do Centro de Recolha Oficial de Animais, disponibilizou uma série de abrigos para gatos de rua na cidade, ao abrigo do programa de captura, esterilização e devolução que implementou. Enquanto a Estratégia Local de Habitação do município não entra em velocidade de cruzeiro, fica o consolo por ver que pelo menos os gatos sem casa em condições já têm resposta à altura....