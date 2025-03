Estar a… para o assunto!

Dionísio Mendes, administrador executivo da empresa intermunicipal Ecolezíria, que gere os lixos de alguns municípios da Lezíria do Tejo e que tem servido para colocar políticos em fim de ciclo, protagonizou um episódio condizente com a actividade que gere. O ex-presidente da Câmara de Coruche pelo PS, que aufere um ordenado bruto de 3214€, dos quais quase mil euros são de despesas de representação talvez por ser uma pessoa de muito alimento, foi à última sessão da SEDES em Santarém, no dia 13 de Fevereiro, às 17h00, para dizer que tinha chegado atrasado, provavelmente porque o almoço tinha espinhas, e sem vergonha disse que não tinha ouvido a intervenção do secretário de Estado da Economia, João Rui Ferreira, e colocou uma pergunta sobre viaturas eléctricas. Depois demonstrou também saber de esgotos, ao concentrar-se mais no telemóvel do que na intervenção que se seguiu do governante.