Rosa Damasceno: uma novela a não perder

O antigo Teatro Rosa Damasceno, edifício à beira da ruína no centro histórico de Santarém, foi adquirido esta semana em leilão por 190 mil euros, depois de no primeiro leilão não ter aparecido alguém interessado em desembolsar pelo menos 350 mil euros. A história do degradado imóvel é velha e relha. A sala de espectáculos onde muitos escalabitanos (e não só) assistiram a teatro e cinema pela primeira vez, está desactivada e ao abandono há mais de duas décadas mas continua a ser protagonista de uma longa e ziguezagueante novela, com diversos protagonistas e actores secundários, cujo enredo, certamente, vai dar ainda mais alguns capítulos e muita celeuma nas redes sociais. Resta saber quem será o realizador que vai continuar a história e o final que lhe pretende dar. Por isso não percam os próximos capítulos....