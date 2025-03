Afinal quem é o pai da criança?

O presidente da Câmara do Cartaxo, João Heitor (PSD), respondeu na última reunião do executivo municipal ao comunicado do PS Cartaxo nas redes sociais.

O presidente da Câmara do Cartaxo, João Heitor (PSD), respondeu na última reunião do executivo municipal ao comunicado do PS Cartaxo nas redes sociais referente ao novo centro de saúde da cidade e durante cerca de 25 minutos discutiu-se de quem é a paternidade do projecto. A intenção já vinha da anterior gestão socialista no município mas a verdade é que foi a gestão PSD quem passou à acção e está a conceber o bebé, que deve nascer lá para o segundo semestre de 2026. É que só com conversa e boas intenções não há bebés para ninguém....