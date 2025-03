Manuela e Frazão, duas faces da mesma moeda?

Manuela Estêvão substituiu o mediático Pedro Frazão em representação do Chega na vereação da Câmara de Santarém e o estilo, aparentemente, mudou para uma oposição menos trauliteira e mais conhecedora dos problemas reais do concelho, ou não fosse a autarca uma empresária há muito estabelecida no centro da cidade, ao contrário do paraquedista que aterrou em Santarém em 2021 e que nem no próprio partido conseguia granjear grande falange de admiradores. O desempenho de Manuela Estêvão a esse nível é público e notório, mas no que toca ao uso das redes sociais para fazer política caceteira as coisas pouco mudaram. A autarca tem os dedos leves no teclado e gosta de bater em tudo o que mexe e de tecer considerações de gosto duvidoso nas redes sociais, para não lhe chamar outra coisa. E até já promete um grande brilharete nas autárquicas de Setembro. O Cavaleiro Andante admira estas bravatas de quem se julga a última bolacha do pacote e cá estará para ver se o tiro não lhe sai pela culatra. Porque prognósticos, como diz o outro, é melhor só se fazerem no fim do jogo….