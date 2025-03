Um circo instalou-se em Arruda dos Vinhos e decidiu oferecer bilhetes às crianças das escolas para estas poderem assistir gratuitamente ao espectáculo. O problema é que numa das escolas os promotores do circo esqueceram-se

de o deixar; e noutra os bilhetes foram entregues, mas desapareceram misteriosamente sem terem chegado às mãos das crianças. O presidente do município, Carlos Alves, tem sido confrontado com a polémica, mas garante que a câmara não teve nada a ver com a situação e que o desaparecimento dos bilhetes é um mistério. Ou melhor, um autêntico número de circo...