Carnaval à varanda e petisco na mão

Em Samora Correia, a criatividade não se fica pelos carros alegóricos. Este ano, os adeptos do Carnaval puderam trocar o aperto do passeio pelo conforto de uma varanda com vista panorâmica para o corso. E se acha que ver o desfile de camarote já era luxo suficiente, desengane-se! O pacote inclui bar e lanches, porque ninguém merece passar o Entrudo de barriga vazia. Dizem as más línguas que para o ano já se planeia um upgrade: camarotes VIP com serviço de massagens, champanhe e confettis biodegradáveis. Até lá, quem quiser garantir o melhor spot para ver os foliões a abanar a anca, já sabe:

aluga-se varanda.