Tupperware à moda de Coruche

Numa conferência de artesãos em Coruche, a ideia para um novo produto revolucionário – e certamente inovador – foi lançada: peças de cortiça para guardar fiambre e queijo no frigorífico. E como uma boa ideia não fica só no ar, um artesão de São Brás de Alportel sugeriu que seria uma espécie de tupperware. A partir daí, o entusiasmo foi tal que um colega de Coruche, aproveitando a deixa, declarou que também iria experimentar a fazer uma “tupperware coruchense”. Em meia-dúzia de minutos estes artesãos mostraram que com uma boa dose de inspiração pode voltar a moda da tupperware, ainda que em versão de cortiça. Poderia ser esta a solução para a empresa detentora da fábrica da Tupperware no concelho de Constância, que foi declarada insolvente no início do mês de Fevereiro? .