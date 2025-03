Brincadeiras de Carnaval

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

O Carnaval escolar em Santarém meteu água a sério e os festejos ficaram a meio devido à chuvada que caiu na manhã dessa quinta-feira, 27 de Fevereiro. Uma situação que levou a uma enxurrada de críticas e indignação nas redes sociais, com a oposição a cavalgar também a onda para mostrar serviço. Como gato escaldado de água fria tem medo, a Câmara de Santarém decidiu adiar o desfile de Terça-feira de Carnaval na manhã do próprio dia, que nasceu cinzento e a ameaçar chuva. O São Pedro, que anda feito um brincalhão de primeira, ainda deu um ar de sua graça e deixou aparecer uns raios de sol depois de almoço para atrair o povo para a rua. Mas, a meio da tarde, já com uma boa adesão popular na zona de São Bento, decidiu abrir a torneira e lá pôs novamente o povo em debandada....