Com Hirudoid a nódoa negra vai passar!

A pomada Hirudoid esgotou nas farmácias de Salvaterra de Magos, depois da publicação da entrevista do presidente do Instituto do Emprego e Formação Profissional, Domingos Lopes a O MIRANTE, em que revelava que Francisco Madelino, o socialista candidato à câmara, deixou um rasto de desmotivação e má imagem no IEFP que ainda está a afectar as pessoas. O grupo parlamentar do PS, que levou sopa no requerimento para ouvir Domingos Lopes na Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão, deve estar a preparar-se para apresentar uma proposta de apoio a quem sofra de dores ou nódoas negras causadas por síndrome do mal-disposto crónico, má formação, autoritarismo inato ou nódoas antigas e persistentes, requerendo também a criação de um stock de reserva de medicação para as dores.