O presidente da Assembleia Municipal do Sardoal, Miguel Alves, e o presidente da Junta de Freguesia do Sardoal, Miguel Alves, trocaram insinuações na última sessão.

Miguel Alves vs Miguel Alves em disputa no Sardoal

O presidente da Assembleia Municipal do Sardoal, Miguel Alves, e o presidente da Junta de Freguesia do Sardoal, Miguel Alves, trocaram insinuações na última sessão por causa de atas e informações a dar aos autarcas da oposição. No Sardoal não há nada mais importante para discutir do que o “sexo dos anjos”? Claro que há, mas como estamos em ano de eleições autárquicas vale tudo para jogar ao ataque. Até num concelho tranquilo e com boa aura como o do Sardoal.