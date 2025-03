Mijar na estrada durante quatro horas na A1

Um acidente que envolveu uma dezena de veículos na Autoestrada 1 (A1), na zona de Alhandra, revelou aquilo que muitos de nós já sabem: a Brisa, empresa que concessiona a autoestrada, aproveita-se da necessidade dos seus clientes para facturar e, perante os problemas, não demonstra ter qualquer preocupação ou simpatia pelas pessoas que pagam balúrdios para se deslocarem. O acidente de que damos notícia nesta edição provocou tempos de espera para socorrer as vítimas e limpar os destroços, que condicionaram a vida de muita gente; mas só ao fim de quase quatro horas é que a Brisa arranjou uma solução que muitos dos condutores, enquanto esperavam à conversa ou faziam xixi na berma da estrada, já previam: o tráfego foi reconduzido para a A9 e A10. Moral da história: quem ficou a ganhar foi a Brisa que no final do dia facturou mais uns euros à custa do Zé Povinho.