Tempestade Fernando

Oito anos depois da Câmara de Vila Franca de Xira ter gasto oito milhões de euros a comprar o terreno da antiga Escola da Armada, o actual presidente do município, Fernando Paulo Ferreira (PS), admitiu na última semana a possibilidade de vir a deitar fora o projecto idealizado para o local pelo seu antecessor, Alberto Mesquita, e vir a colocar alguns dos imóveis à venda para permitir urbanizações no local. A ideia gerou uma onda de reacções dentro e fora do círculo socialista que parece estar para durar nos próximos meses. Como se a chuva no Carnaval já não fosse suficiente, ainda tinha de cair mais esta tempestade em Vila Franca de Xira....