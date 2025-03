Andar a pé mete medo?

Um grupo de jovens envolveu-se em desacatos no centro da cidade de Vila Franca de Xira, numa das noites do último fim de semana, muito por culpa do abuso de álcool.

Um grupo de jovens envolveu-se em desacatos no centro da cidade de Vila Franca de Xira, numa das noites do último fim de semana, muito por culpa do abuso de álcool, e a cena foi filmada por uma moradora da zona que não conseguiu dormir com todo o ruído. Nas imagens, que entretanto foram apagadas, via-se dois rapazes a agredir uma rapariga, enquanto outros gritavam e pediam ajuda. E tudo aconteceu a 100 metros da esquadra da PSP. Como se isso não fosse suficiente, quem diz ter ligado para a polícia garante ter recebido como resposta que a força policial iria enviar uma viatura ao local. O Cavaleiro Andante não pode deixar de ficar espantado com a decisão de ir de carro fazer 100 metros. Será que até as autoridades já têm medo de andar a pé em VFX durante a noite?.