O Governo anunciou que pretende voltar a ter uma parceria público-privada (PPP) no Hospital Vila Franca de Xira, que tão bons resultados deu no passado.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Mais vale tarde do que nunca!

O Governo anunciou que pretende voltar a ter uma parceria público-privada (PPP) no Hospital Vila Franca de Xira, que tão bons resultados deu no passado. Depois de alguns anos sob gestão pública liderada por Carlos Andrade Costa, a unidade de saúde deu alguns passos atrás, com muita gente a queixar-se da forma como tem funcionado. A ver vamos se é desta que a gestão daquele hospital muda para que os utentes tenham finalmente a saúde que merecem. Afinal de contas, já lá diz o povo, que não há mal que sempre dure....