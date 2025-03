Perguntar não ofende...

A política em Santarém anda ao rubro e na última assembleia municipal o único eleito do CDS/PP, Pedro Melo, lançou a bomba ao questionar os contornos da contratação do filho do vereador do PS Manuel Afonso.

Na altura, Manuel Afonso acusou o Chega de fazer chafurdice política e deixou claro que nada tinha a ver com a vida profissional do filho. Desta vez, Manuel Afonso optou pelo silêncio, mas da bancada socialista na assembleia municipal vieram críticas a considerar despropositada a intervenção de Pedro Melo (na foto) nesse fórum. Um sinal de que a intervenção incomodou algumas almas mais puritanas e sensíveis e a prova de que ainda há quem, após meio século de democracia, ainda tenha dificuldade em lidar com o escrutínio e com aquelas perguntas que causam urticária mas que são o sal e a pimenta do jogo político....