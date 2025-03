Só Lisboa e o resto é paisagem...

Na última semana o Cavaleiro Andante foi ao aeroporto de Lisboa e não deixou de constatar muitos estrangeiros a visitar o balcão da Turismo de Lisboa na zona das chegadas em busca de informações sobre locais a visitar na área metropolitana. No local há dezenas de folhetos mas nem um único é alusivo a Vila Franca de Xira. É uma pena que para o Turismo de Lisboa, no aeroporto da Portela, a região seja só a capital, Sintra e pouco mais. Não admira que os autarcas ribatejanos tenham desejado muitas vezes estar inseridos no turismo do Ribatejo e Alentejo. Ao menos esses sabem como potenciar o melhor que a região tem para oferecer....