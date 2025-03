O radar fantasma?

Em Samora Correia, na zona do Porto Alto, a velocidade média pode ter passado a ser medida por telepatia. O radar da Recta do Cabo, instalado para refrear os ânimos dos condutores mais apressados, perdeu uma das suas câmaras no sentido Porto Alto – Vila Franca de Xira. Roubada? Retirada para manutenção? Arrebatada por extraterrestres fãs de velocidade? O mistério tem dado pano para mangas num grupo de Facebook, onde as teorias vão desde um golpe de mestre dos automobilistas até à possibilidade de a câmara ter ganho vida própria e fugido para outro local.

Perante a indefinição, quem passa por ali já nem sabe se abranda ou se acelera para fugir ao buraco negro da burocracia. Mas, uma coisa é certa, com ou sem câmara, as placas do radar e o limite de velocidade máxima de 80 quilómetros estão em vigor.