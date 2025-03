Retrato de família

Os presidentes de junta do concelho de Vila Franca de Xira marcaram presença na apresentação pública do programa Maio, mês da Juventude.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Os presidentes de junta do concelho de Vila Franca de Xira marcaram presença na apresentação pública do programa Maio, mês da Juventude, que decorreu na Escola Secundária Gago Coutinho, em Alverca. Tendo em conta que Cláudio Lotra, presidente da Junta de Alverca e Sobralinho, e Mário Cantiga, presidente de Junta de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz, já não são recandidatos ao cargo pelo PS nas próximas autárquicas, este pode bem ser um dos últimos retratos em família com os autarcas ainda em funções....