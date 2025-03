Um autotanque muito rodado

Um autotanque de combate a incêndios com um percurso de mais de duas décadas ao serviço dos bombeiros municipais do Cartaxo e de Santarém esteve na origem de uma visita de inspectores da Polícia Judiciária aos dois municípios ribatejanos.

Um autotanque de combate a incêndios com um percurso de mais de duas décadas ao serviço dos bombeiros municipais do Cartaxo e de Santarém esteve na origem de uma visita de inspectores da Polícia Judiciária aos dois municípios ribatejanos. Em causa estarão suspeitas de prática de irregularidades por parte de uma empresa que comprou a viatura aos bombeiros municipais do Cartaxo e a vendeu depois à corporação municipal de Santarém. Tudo isto em 2016. Habitualmente, os veículos de socorro servem para ajudar quem precisa, mas este, pelos vistos, também ajuda a dar trabalho às autoridades....