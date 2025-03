Nos últimos anos o Pavilhão do Cevadeiro, em Vila Franca de Xira, tem sido um multiusos como poucos no concelho.

Nos últimos anos o Pavilhão do Cevadeiro, em Vila Franca de Xira, tem sido um multiusos como poucos no concelho. Já recebeu feiras de artesanato, festivais de vinho, concertos, festas de idosos, exposições de automóveis e demonstrações escolares. Agora, voltou a fazer a diferença ao acolher o campeonato nacional de sala de tiro com arco, que até acabou com a vitória colectiva dos arqueiros da Euterpe Alhandrense. A julgar pela enchente nas bancadas, está visto que ter apostado neste pavilhão foi mesmo um... tiro certeiro!.