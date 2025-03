Um comentário infeliz na Assembleia Municipal de Tomar

O deputado do PSD, António Lourenço Marques, teve um comentário infeliz que mereceu um verdadeiro puxão de orelhas do presidente da Assembleia Municipal de Tomar, Hugo Costa. Na discussão sobre os maus resultados e a competência da gestão da empresa Tejo Ambiente, o eleito social-democrata terminou o seu discurso afirmando que no final “cá estão os pretos para pagar”. Hugo Costa afirmou que foi avisado por mensagem por outros eleitos, referindo que a expressão está no limite do admissível do que pode ser dito na assembleia municipal, uma vez que “citações sobre raças de pessoas não são permitidas”. Aqui fica um conselho do Cavaleiro Andante: nesta época do radicalismo de cores o melhor é apostar no cinzento.