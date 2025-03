Beber para esquecer

A poucas horas de saber da queda do governo minoritário da Aliança Democrática, o agora ex-secretário de Estado do Planeamento e Desenvolvimento Regional, Hélder Reis, manteve o bom humor. Durante a intervenção no Oeste Summit, na FIL, o ex-governante pediu ao presidente da Câmara de Alenquer, Pedro Folgado, para não “digitalizar a Alma do Vinho”; e continuou dizendo que não podia falar do Oeste “por conflito de interesses”, uma vez que é de Alcobaça e “é preciso ter cuidado”. Hélder Reis brincou e disse ainda, no mesmo registo: “fui a Alenquer beber vinho, não posso falar; vou a Óbidos buscar ginja, não posso falar”. Mas, no capítulo das bebidas emblemáticas do Oeste, o governante acabou por se esquecer da aguardente da Lourinhã, como alertou o presidente desse município, João Carvalho, provocando risos na plateia. Uma coisa é certa, bebidas não faltam ao ex-governante para ajudar a esquecer os últimos episódios políticos e a curta duração deste Governo… .