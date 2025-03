Em Samora Correia, a recolha do lixo é um serviço de excelência… para quem gosta de esperar sentado. A prova disso é que até os resíduos já adoptaram hábitos de conforto, com um sofá estrategicamente colocado ao lado de um contentor e em cima do passeio. Afinal, se a recolha demora, ao menos que se aguarde com dignidade, conforto e um certo requinte. Talvez seja uma nova estratégia para tornar a espera mais agradável na Rua dos Curralinhos.