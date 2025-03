O estado a que isto chegou

No último fim-de-semana um grupo de cidadãos e autarcas, insatisfeitos com o estado como tem funcionado o Hospital Vila Franca de Xira e os centros de saúde da região, manifestaram-se à porta do hospital.

No último fim-de-semana um grupo de cidadãos e autarcas, insatisfeitos com o estado como tem funcionado o Hospital Vila Franca de Xira e os centros de saúde da região, manifestaram-se à porta do hospital. Além das queixas ao Ministério da Saúde, também se ouviram críticas à administração da Unidade Local de Saúde Estuário do Tejo, liderada por Carlos Andrade Costa. Sendo certo que a eventual parceria público-privada para gerir o hospital ficará também encarregue dos centros de saúde, o Cavaleiro Andante quase fica com pena do desgraçado gestor que herdará o estado em que a coisa se encontra....