Os pais que são uma vergonha para os filhos

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

O comportamento de muitos pais nos jogos dos filhos nos estádios e campos da região ribatejana é uma autêntica vergonha. Um dos últimos casos aconteceu num jogo da União Desportiva da Chamusca, sendo que o comportamento de alguns dos “adultos” obrigou o clube da terra a pagar pesadas multas e a ter de jogar um jogo à porta fechada. Não sabemos o que passa na cabeça desta gente, mas a verdade é que o flagelo da violência no desporto é uma realidade cada vez mais habitual na nossa região. Os pais que vão para os jogos dos filhos insultar árbitros, treinadores e, muitas vezes, atletas com 12 ou 13 anos de idade, deviam ser banidos de todos os campos de futebol ou de outra modalidade qualquer do país.