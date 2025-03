Mais um fenómeno do Entroncamento

O candidato do partido Chega à presidência da Câmara do Entroncamento, Nelson Cunha, chegou à moda de um autêntico fenómeno daquela terra, quase comparável ao pé de milho com 20 maçarocas que foi notícia há umas décadas.

O candidato do partido Chega à presidência da Câmara do Entroncamento, Nelson Cunha, chegou à moda de um autêntico fenómeno daquela terra, quase comparável ao pé de milho com 20 maçarocas que foi notícia há umas décadas. Para dizer ao que vem, o jovem candidato lançou um vídeo intitulado de “Entrocamento agora é a nova Angola?”. Sim, leram bem! O nome da terra foi mesmo mal escrito e, talvez por isso, ou pelo seu conteúdo (sabe-se lá porquê), foi banido da plataforma onde foi publicado. Mas para dar mais umas luzes que expliquem ao que Nelson vem, o Cavaleiro Andante deixa partes do seu ilustre e coerente pensamento: “nada de extremismos”; “todos são bem-vindos, porém...”; “é nossa responsabilidade assegurar o equilíbrio social”; “devemos controlar, priorizando sempre os entroncamentenses”. Na forja, pelos vistos, temos mais um autêntico fenómeno em que a nossa política regional é fértil....