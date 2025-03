A Câmara de Azambuja realizou um simulacro que teve como palco o edifício dos Paços do Concelho e a Praça do Município e com cenas pouco vistas por aquelas bandas.

A Câmara de Azambuja realizou um simulacro que teve como palco o edifício dos Paços do Concelho e a Praça do Município e com cenas pouco vistas por aquelas bandas. O exercício, no âmbito do Dia Internacional da Protecção Civil, começou com uma manifestação em frente aos Paços do Concelho, levando à mobilização dos meios da GNR para conter os protestos. Depois houve o lançamento de um engenho pirotécnico para dentro do edifício da câmara, provocando um incêndio e causando vários feridos a que os bombeiros deram resposta. E, como se não bastasse, ainda houve uma ameaça de bomba. Uma autêntica panóplia de incidentes que, para já, foram só a brincar. Mas, como diz a sabedoria popular, mais vale prevenir, porque nunca se sabe o que para aí vem....