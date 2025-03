Na hora H!

Na data em que foi chumbada no Parlamento a moção de confiança ao Governo que obriga à realização de eleições legislativas antecipadas, no dia 11 de Março, foi publicado em Diário da República o despacho conjunto dos ministérios das Infraestruturas e Habitação, Ambiente e Energia e Agricultura e Pescas que declara de “imprescindível utilidade pública” a construção da variante à EN 365, para supressão da passagem de nível da Linha do Norte em Assacaias, nos arredores de Santarém. Uma declaração que permite ultrapassar entraves burocráticos relacionados com o abate de sobreiros e avançar com as obras prometidas há duas décadas. Um milagre de última hora para o próximo Governo inaugurar. Isto se a obra avançar mesmo, porque neste e noutros casos é mesmo ver para crer!!!.