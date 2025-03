São Pedro a fazer das suas

A Câmara de Santarém anda azarada com as festas.

A Câmara de Santarém anda azarada com as festas. Depois do desfile de Carnaval adiado devido ao mau tempo, agora calhou a vez da programação das Festas de São José sofrer alterações, mais uma vez devido à previsão de condições atmosféricas adversas. O presidente do município e candidato ao cargo nas próximas autárquicas, João Leite (PSD), anda com azar nos últimos tempos. E se o Cavaleiro Andante acreditasse em fenómenos paranormais diria que havia aqui uma mãozinha marota de São Pedro...Ribeiro.