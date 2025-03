O grande educador Capucha

Na última semana, a Câmara de Vila Franca de Xira apresentou o conjunto de iniciativas “Do Campo à Praça”, onde se inclui a realização da semana da cultura tauromáquica. Luís Capucha, em representação do Clube Taurino Vilafranquense, usou da palavra para explicar alguns dos traços gerais do programa e não deixou de lançar farpas às escolas do concelho, criticando-as por não fazerem o suficiente pela promoção da cultura tauromáquica. As escolas, disse, têm a obrigação de passar a cultura taurina aos alunos e ainda rematou dizendo que os professores não devem ter medo de o fazer. Depois do “grande educador da classe operária”, que tivemos há meio século, Portugal tem agora um aspirante a grande educador da criançada na área da cultura tauromáquica. Podia dar-lhe para pior....