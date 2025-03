Prepara-te coração!

O município de Arruda dos Vinhos, através do seu Serviço Municipal de Protecção Civil, implementou um programa de colocação de desfibrilhadores automáticos externos em pontos estratégicos do concelho. Além dos complexos desportivos, também foram colocados estes equipamentos nos Paços do Concelho. Quem sabe preparando já as arritmias cardíacas que as próximas autárquicas irão provocar....