Um edifício em Lisboa que guarda memórias do Ribatejo

Um grupo na rede social faz publicidade a este belo edifício em Lisboa com a referência de que era ali que antigamente chegava de barco o vinho do Ribatejo. A maioria dos comentários, mais de mil com partilhas e tudo, é de quem já não tem idade para beber vinho pois fala dos tempos antigos em que se dizia que enquanto houvesse água no Tejo nunca ia faltar vinho no mercado. Outros recordam o velho ditado que circulava por todo o país de que “de uvas também se fazia vinho”. Dizem os entendidos que foi por estes ditos do povo que os responsáveis pelas entidades ribatejanas ligadas ao vinho acabaram com a marca Ribatejo e criaram os vinhos do Tejo. O Cavaleiro Andante não se conforma. A História não se apaga com uma borracha nem com a mudança de nome. Mataram a marca de vinhos Ribatejo por um qualquer preconceito, mas um dia vão ter que a recuperar porque os vinhos do Tejo não existem fora de portas, e se existem facilmente o marketing das outras regiões os apagam do mapa. E o Ribatejo é a região do futuro seja no vinho seja no Turismo. Quem quer uma aposta?.