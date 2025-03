João Moura com o PSD distrital a seus pés

João Moura continua a mandar na distrital de Santarém do PSD, apesar de Ricardo Oliveira lhe ter sucedido no cargo há uns meses.

João Moura continua a mandar na distrital de Santarém do PSD, apesar de Ricardo Oliveira lhe ter sucedido no cargo há uns meses. Prova disso é a lista aprovada em reunião da comissão política distrital, em que João Moura foi indicado como número um às próximas legislativas por Santarém, quiçá estribado no fantástico desempenho de um ano como secretário de Estado da Agricultura ou noutras façanhas e atributos políticos que, humildemente, confessamos desconhecer. A verdade é que tanto o presidente distrital do PSD como os baronatos locais mais importantes, com Santarém à cabeça, prestaram vassalagem a João Moura de forma tão submissa que nos leva a crer que alguma coisa o político de Ourém deve ter: algum super-poder ou beneficia de bênção divina da sua vizinha Nossa Senhora de Fátima.