O inquisidor de Alpiarça

O presidente da Fundação José Relvas, Joaquim Rosa do Céu, mostrou as suas capacidades de inquisidor e foi à reunião de Câmara de Alpiarça questionar a presidente da autarquia sobre notícias de O MIRANTE, relativas ao negócio da venda de um prédio e compra de apartamentos para financiamento da instituição, como se Sónia Sanfona tivesse de prestar contas sobre notícias. Ainda bem que estamos numa democracia e que os democratas não são da Coreia do Norte ou da Rússia. Ainda bem que a democracia dá a possibilidade de as pessoas pedirem satisfações, de terem o rei na barriga mesmo que tenham de o engolir, que permita que as pessoas mostrem que são fiéis ao seu estilo, que se sintam no direito de terem direito a muita coisa e que permitam que Rosa do Céu possa intervir e mostrar a pessoa que é.